Météo : le lundi 13 a été la journée de mars la plus orageuse de ces 15 dernières années

Plus de 28 000 décharges de foudre ont été enregistrées ce jour-là, a relevé l'observatoire français des orages.

Le lundi 13 mars 2023 est devenu la journée de mars la plus orageuse en France depuis ces 15 dernières années, selon l'observatoire français des orages et des tornades Keraunos. Plus de 28 000 décharges de foudre ont été enregistrées ce jour-là, "un record remarquable pour un mois de mars" indique Keraunos.

L'observatoire note à 19,7 l'indicateur de sévérité orageuse pour ce 13 mars, ce qui n'avait jamais été enregistré depuis le début de ses relevés en 2009. Le précédent record, de 16,7, avait été atteint le 2 mars 2016.

Des orages forts se sont développés lundi après-midi. 28 départements allant de la Lorraine aux Pyrénées avaient été placés en vigilance orange pour orages par Météo France. Cette dégradation était favorisée par le développement d'une "instabilité significative pour une première quinzaine de mars, entre les Pyrénées et le nord-est de la France", explique Keraunos.