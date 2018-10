Météo : la Haute-Corse placée en vigilance orange aux orages avec un risque de rafales de vent et de grêle

"Durant la soirée de vendredi, les averses vont s'intensifier, et devenir orageuses pendant la nuit de vendredi à samedi", indique Météo France.

Prudence en Corse. Météo France a placé le département de la Haute-Corse en vigilance orange aux orages avec un risque de rafales de vent et de grêle. "Durant la soirée de vendredi, les averses vont s'intensifier et devenir orageuses pendant la nuit de vendredi à samedi, indique Météo France. Cette perturbation pluvio-orageuse se maintient samedi jusqu'en milieu d'après-midi. Les orages pourront être accompagnés de rafales de vent, de grêle et de fortes intensités pluvieuses en peu de temps."

Dans le détail, "les cumuls de pluie attendus sur l'ensemble de l'épisode seront de l'ordre de 60 à 80 mm, mais pourront atteindre localement 100 à 140 mm", précise l'agence météorologique. Soyez prudents et vigilants en particulier dans vos déplacements et vos activités de loisir. Les orages s'évacueront vers le golfe de Gênes samedi soir.