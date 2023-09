Météo : l'Ain et l'Isère rejoignent la Drôme et l'Ardèche en vigilance orange pluie-inondation

L'épisode pluvieux doit débuter à partir de 14 heures pour la Drôme et l'Ardèche et à partir de 16 heures pour l'Ain et l'Isère.

La vigilance s'étend en Auvergne-Rhône-Alpes. L'Isère et l'Ain rejoignent la Drôme et l'Ardèche en vigilance orange pluie-inondation jeudi 21 septembre. Les deux derniers départements, déjà touchés lundi par de fortes pluies, avaient été placés en alerte dès mercredi après-midi. L'alerte commencera à partir de 14 heures pour la Drôme et l'Ardèche, puis à partir de 16 heures pour l'Ain et l'Isère.

"Les pluies s'intensifieront en cours d'après-midi et dans la soirée avec l'arrivée d'un front pluvieux très actif. Ces fortes précipitations à caractère parfois orageux s'étendront vers l'ouest de l'Isère et l'Ain dans l'après-midi et devraient perdurer jusqu'en soirée", précise Météo-France dans son bulletin d'alerte.

"Les orages seront accompagnés localement de grêle et de rafales de vent de l'ordre de 70 à 80km/h (...) Les cumuls attendus sont de l'ordre de 60 à 100 mm, voire localement 100-120mm en quelques heures, avec des intensités parfois de 40 à 60mm/h. La situation est d'autant plus à surveiller qu'elle se produit sur des zones fortement impactées par les violents oragesde lundi dernier, et donc rendues très vulnérables", ajoute le prévisionniste.