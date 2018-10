Les Bouches-du-Rhône et le Var en vigilance orange en raison des risques d'orages, de pluies et d'inondations

Les prévisionnistes mettent en garde contre un "épisode pluvio-orageux intense" qui doit débuter dans la nuit de dimanche à lundi.

Météo France a placé, dimanche 7 octobre, les Bouches-du-Rhône et le Var en vigilance orange aux orages, pluies et inondations. Les prévisionnistes mettent en garde contre un "épisode pluvio-orageux intense" qui doit débuter dans la nuit de dimanche à lundi et s'achever lundi.

Un "épisode pluvio-orageux" va se mettre en place "à proximité des côtes varoises", dimanche soir, selon Météo France. Puis, dans le courant de la nuit de dimanche à lundi et lundi matin, ces orages toucheront le littoral jusque dans le centre du Var et, dès lundi matin, l'est des Bouches-du-Rhône.

Les météorologues prévoient "de forts cumuls de pluie", "de l'ordre de 50 à 100 mm en quelques heures", et même 100 à 150 mm localement. Météo France annonce également des éclairs, voire des chutes de grêle et des rafales de vent.