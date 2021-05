Intempéries : dix départements du Sud-Ouest placés en vigilance orange aux orages

Météo France a placé dix départements du Sud-Ouest en vigilance orange aux orages dimanche 9 mai. Les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde, la Charente-Maritime, les Hautes-Pyrénées, le Gers, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, la Haute-Vienne et la Charente sont concernés à partir de 16 heures. Météo France prévoit de la grêle et des vents violents avec des rafales jusqu'à 120 km/h. Le reste du pays sera également concerné par des averses mais aussi des vents violents.

"En début d'après-midi, des orages se développeront sur le sud-ouest de la Nouvelle-Aquitaine, sur le Gers et les Hautes-Pyrénées avant de progresser vers le nord et l'est, notamment vers le Tarn-et-Garonne et le Lot, le Limousin", prévient Météo France. "Ils toucheront le reste de la région Midi-Pyrénées voire le Poitou en soirée. Ces premiers orages sont principalement électriques et/ou se situant à l'étage moyen, et peuvent s'accompagner d'averses faibles à modérées."