EN IMAGES. Météo : le département des Vosges frappé par un violent orage de grêle

Jusqu'à 60 cm de grêle sont tombés mardi sur la commune de Plombières-les-Bains.

Attention à la grêle. Un très violent orage de grêle a frappé, mardi 29 juin à la mi-journée, le département des Vosges où plusieurs dizaines de centimètres de grêlons sont tombés localement, obligeant à ressortir en plein mois de juin pelles à déneiger et chasse-neige.

L'orage est arrivé en milieu de matinée par le sud du département en passant "par le Val d'Ajol et Plombières-les-Bains, pour remonter vers Remiremont et Bruyères", a indiqué à l'AFP Romain Munier, chargé de la communication à la direction départementale des pompiers. A Plombières-les-Bains, "il y a eu jusqu'à 60 centimètres de grêle cumulés" tandis que dans le secteur de Bruyères, "jusqu'à 10 millimètres d'eau cumulée en six minutes" sont tombés, a-t-il ajouté. Météo France a placé en vigilance jaune aux orages tout le nord-est du pays, soit 54 départements.