A Paris, plusieurs rues et stations de métro inondées après les orages

Les orages ont éclaté avec force dans la capitale dans la nuit de mardi à mercredi, provoquant de nombreuses inondations.

Les pompiers ont vécu des heures mouvementées dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 mai. Ils ont reçu plus de 300 appels en provenance de Paris et des Hauts-de-Seine, en raison des gros orages et des fortes pluies, rapporte France Bleu Paris. Les lignes de métro et de RER ont également été touchées, et des perturbations sont à prévoir mercredi matin. Franceinfo fait le point sur la situation.

Des spectateurs évacués, des caves inondées

Les 450 spectateurs du Théâtre de la Piscine de Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine, ont dû être évacués en pleine représentation mardi soir car de l'eau s'infiltrait dans la salle. Des caves ont été inondées sans causer de dégâts graves. Aucun blessé n'est à déplorer ce mercredi matin, selon les pompiers.

Selon Gaétan Heymes, le chef prévisionniste régional de Météo France, plus de deux millimètres par minute sont tombés à certains endroits de la capitale vers 21h15.

Encore un #orage sur #Paris ce soir avec des intensités très fortes, parfois plus de 2 mm par minute vers 21h15. En comptabilisant le cumul d'hier, le total sur 48h s'élève à plus de 50 mm à Montsouris ! pic.twitter.com/7hovZjUed9 — Gaétan Heymes (@GaetanHeymes) 29 mai 2018

Des internautes ont filmé les dégâts provoqués par les orages :

Les rues de #paris inondées suite à l'#orage au moins 30 cm d'eau. pic.twitter.com/D9Za9SIDWu — Sébastien CHAPOTARD (@sebchapo) May 29, 2018

Des stations de métro fortement touchées

"Sur la ligne 11 du métro à Paris, les trains n’ont pas pu marquer l’arrêt à la station Jourdain une partie de la soirée à cause d’impressionnantes inondations, rapporte Le Parisien. La RATP a également décidé de fermer la station Kremlin-Bicêtre durant plusieurs minutes."

Des perturbations à prévoir mercredi matin

La circulation est interrompue, mercredi matin, sur la ligne du RER C entre les gares de Massy-Palaiseau (Essonne) et de Versailles-Chantiers (Yvelines), en raison d'un défaut d'alimentation électrique provoqué par les orages, selon la SNCF. La circulation devrait reprendre à 9 heures.

Le trafic est également suspendu sur la ligne 1 du métro entre les stations Château-de-Vincennes et Nation, en raison d'une inondation, selon la RATP. Il devrait reprendre à 8 heures.