Orages : fermeture des espaces verts à Paris, annulation des événements à l'extérieur à Laval et du dernier jour du festival Rio Loco à Toulouse

Alors que 41 départements français sont en vigilance orange aux orages, des événements sont annulés et les espaces verts sont fermés dans plusieurs plusieurs villes dont Paris, Laval ou encore Toulouse.

En Seine-Maritime, une tornade issue d'un "orage supercellulaire", a touché les communes de Motteville et de Flamanville, où des toitures ont été arrachées, selon France Bleu Normandie. A Motteville, entre 30 et 50 maisons ont été endommagées.

Dans l'Eure, 500 foyers sont privés d'électricité, notamment à Fatouville-Grestain et à Bernay, où des rues sont inondées, a indiqué la préfecture.



Les espaces verts, parcs, jardins et cimetières de Paris sont fermés ce dimanche après-midi en raison des vents forts attendus, annonce la mairie de Paris. Des rafales jusqu'à 123 km/h ont déjà été enregistrées au sommet de la tour Eiffel, selon Keraunos, l'observatoire français des orages, elles ont atteint 105 km/h à l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne). Les espaces verts rouvriront ce lundi matin "normalement, après les vérifications d’usage", annonce la mairie sur son site.



En Seine-et-Marne, le concert du britannique Sting, qui devait avoir lieu dans le parc du château de Fontainebleau, a été annulé "afin de garantir la sécurité du public, des artistes et des équipes", a annoncé la préfecture.





A Laval, la mairie a décidé d'annuler tous les événements organisés à l'extérieur ce dimanche à cause de la vigilance orange aux orages violents émise par Météo France, rapporte France Bleu Mayenne. Les parcs de la ville sont également fermés au public. La course M de la 33ème édition du Triathlon de Laval, dont le départ était prévu à 14h30, n'a donc pas eu lieu.

A Toulouse, la direction du festival Rio Loco a décidé d'annuler la dernière soirée en raison d'un risque d'orages avéré, de rafales pouvant aller jusqu'à 100 km/h et des chutes de grêle. "Le festival ne pourra accueillir aucun public, et ce, afin de garantir la sécurité des festivalières et festivaliers, des artistes et de l’ensemble des équipes travaillant sur place", indique la direction dans un communiqué de presse. Le Rio Loco est installé sur les berges de la Garonne depuis le 14 juin.

41 départements, du Sud-Ouest au Nord, en passant par l'Île-de-France, sont concernés par la vigilance orange aux orages, selon le bulletin de Météo France publié dimanche à 16h.