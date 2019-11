Météo : onze départements de l'Est et du Sud-Est placés en vigilance orange neige-verglas, pluie-inondation et vagues-submersion

Les départements concernés sont les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse, l'Ain, la Drôme, l'Isère, l'Ardèche, la Loire, le Rhône, la Saône-et-Loire et les Alpes-Maritimes.

Onze départements ont été placés, jeudi 14 novembre, en vigilance orange par Météo France. Les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse le sont pour pluie et inondation. Les précipitations pourront s'accompagner de perturbations orageuses. A l'Ain, la Drôme et l'Isère, placés en vigilance orange neige et verglas mercredi par Météo France, ont été ajoutés l'Ardèche, la Loire, le Rhône et la Saône-et-Loire. Des chutes de neige importantes et précoces pour la saison pourront en effet toucher les différents départements en proportions inhabituelles.

Les Alpes-Maritimes ont été placés en vigilance orange vagues et submersion. Le Var, déjà concerné pour les pluies et les inondations, l'est aussi pour cette dernière vigilance. Les différents phénomènes devraient prendre fin vendredi matin.