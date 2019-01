VIDEO. Routes bloquées, villages évacués... D'impressionnantes chutes de neige paralysent une partie de l'Autriche

Les Autrichiens avaient rarement vu ça : plus de 2 mètres de neige sont tombés sur une partie du pays, particulièrement les massifs montagneux, depuis le début de la tempête André, au début de l'année. C'est ce qu'affirment es autorités, jeudi 10 janvier. Si certaines images sont impressionnantes, voire comiques, comme cette "baignade", la réalité est plus sombre. Cinq personnes, des skieurs et des randonneurs, ont trouvé la mort en raison de véritables tempêtes de neige sur les Alpes autrichiennes. Dans la région de Salzbourg, un cumul de près de trois mètres de neige a été mesuré à 2 317 mètres d'altitude.

Des touristes bloqués dans une vallée

Une partie du pays est au ralenti. Plusieurs routes ont été bloquées, certaines villes ont subi des pannes de courant et des villages ont même été évacués.

Dans le Land de Styrie, 2 000 personnes, dont des touristes, étaient bloquées dans des localités de la vallée de Sölktal, devenue inaccessible par la route. Les hélicoptères de l'armée chargés de déclencher des avalanches ont dû interrompre leurs rotations en raison du mauvais temps. Il faut également désencombrer les toits, qui menacent de s'effondrer sous le poids de la neige. Selon La chaîne météo, 1 mètre de neige devrait encore tomber en fin de semaine.