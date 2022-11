Savoie : faute de neige, la station de Val Thorens repousse son ouverture d'une semaine

La station de Val Thorens en Savoie repousse son ouverture au 26 novembre, rapporte dimanche 13 novembre France Bleu Pays de Savoie. En cause : le manque de neige.

L'ouverture de la station était initialement programmée au samedi 19 novembre. Elle est finalement reportée d'une semaine, faute de neige. "La météo particulièrement anticyclonique de l'automne ne nous permet pas d’ouvrir la station et son domaine skiable à la hauteur de la qualité que nous souhaitons vous offrir", précise la station savoyarde.

La station Val Thorens située à 2 300m d'altitude a l'habitude de lancer la saison de ski. Les responsables expliquent qu'actuellement "l'enneigement en altitude est satisfaisant mais ne permet pas un retour ski au pied en station". La nouvelle date d'ouverture est donc fixée au 26 novembre date à laquelle Tignes et Val d'Isère ont également prévu d'ouvrir.

Forfaits remboursés

En attendant que les conditions soient réunies, les forfaits déjà achetés seront remboursés explique la station sur les réseaux sociaux : "les forfaits et hébergement préalablement achetés via Val Thorens Réservation pour La Grande Première le 19 et 20 novembre seront remboursés. Nous invitons les clients à se rapprocher de leur contact hébergeur ou de Val Thorens Réservation".