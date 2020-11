Réchauffement climatique : le Glacier des Bossons dévoile des lieux inexplorés

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Comme tous les glaciers, il fait partie des nombreuses victimes du réchauffement climatiques. Les températures sont en hausse et ont des conséquences directes sur le Glacier des Bossons, près de Chamonix (Haute-Savoie). S’il fallait auparavant quelques minutes pour y trouver de la glace, les randonneurs doivent désormais effectuer deux heures de marche pour le rejoindre. La fonte n’a pas pour autant freiner l’enthousiasme de ces aventuriers toujours en recherche de nouvelles sensations.

Redécouvrir le glacier

Si la glace fond de plus en plus, les changements climatiques permettent aux passionnés de voir le Glacier des Bossons sous un autre angle. Des lacs se créent et des nouvelles découvertes émerveillent les randonneurs. Ils découvrent des débris d’un ancien Boeing s’étant écrasé au sommet du Mont-Blanc des dizaines d’années auparavant. Le tenant d’une buvette au bas du glacier conserve même des journaux de l’époque, vestiges de l’accident.

