Quatre départements des Pyrénées placés en alerte orange pour des risques d'avalanches

Skieurs et randonneurs devront être particulièrement vigilants. Jeudi 28 décembre, Météo France a placé quatre départements des Pyrénées en alerte orange en raison de risques d'avalanches. Les départements concernés sont les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège. L'alerte court de vendredi matin, à 6 heures, jusqu'à 16 heures.

"Depuis mardi soir, il a neigé sur les Pyrénées, d'abord au-dessus de 1 300 mètres puis jusqu'en vallée la nuit de mercredi à jeudi", rappelle le prévisionniste. "De nombreux départs spontanés d'avalanches de neige humide sont à attendre avec un pic d'activité assez rapidement après le début de la pluie, dès le début de matinée sur les massifs les plus à l'ouest et en cours de matinée sur l'Ariège. Au-dessus de 2 000 mètres environ, des départs spontanés d'avalanches se produiront également pendant les chutes de neige et emporteront parfois toute la couche de neige récente."

Des stations fermées

Dès jeudi, les domaines skiables de plusieurs stations des Pyrénées ont été fermés en raison d'un risque d'avalanches de 4 sur 5, consécutif aux importantes chutes de neige de ces derniers jours et au vent violent qui a soufflé sur le massif, formant des couches instables et des congères.



Sur les domaines ouverts dans les autres stations, la plus grande prudence est recommandée.