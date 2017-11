Froid, neige, verglas... L'hiver arrive en avance sur la France

L'hiver est déjà là. Les chutes de neige se généralisent sur la France métropolitaine cette semaine, surtout dans l'Est mais aussi dans les autres régions, et pas uniquement en altitude. Des coulées d'air polaire en provenance du nord du continent provoquent dans nos contrées "un temps frais et instable", explique Météo France. Le prévisionniste prévoit des chutes de neige "fréquentes en plaine dans l'Est, et aussi de façon plus ponctuelle dans le centre et le Sud".

Mercredi matin, certains secteurs du département du Nord se sont ainsi réveillés sous un léger manteau blanc, rapporte France 3 Hauts-de-France. L'épisode neigeux était attendu pour jeudi, mais il est arrivé avec un peu d'avance.

Même spectacle dans les Ardennes, à Rocroi, où il fallait être prudent ce mercredi matin en prenant sa voiture.

Dans le Cantal, les transports en commun et les transports scolaires ont été interdits par mesure de précaution sur l'ensemble du département jusqu'à 11 heures (à l'exception de l'A75), selon France Bleu. Le Massif central a en effet été touché par des chutes de neige assez fortes dans la journée de mardi.

#A89 Fort épisode neigeux entre Egletons (Corrèze) et Pontgibaud (Puy-de-Dôme). Circulation très difficile.

Sorties conseillées (voitures uniquement) à Ussel et Egletons.

Si possible, évitez cette zone.

Merci de ne pas doubler les chasse-neige. @Radio1077 pic.twitter.com/6qXqsXFsvj — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) 28 novembre 2017

D'ici à jeudi, de nombreuses régions devraient voir apparaître leurs premiers flocons. Aucun département n'est pour le moment placé en vigilance orange. En revanche, ils sont 52 à être sous vigilance jaune pour "neige et verglas".

De la neige près de la Méditerranée

Pour la journée de mercredi, Météo France prévoit ainsi quelques averses de neige du Nord-Est au Massif central et aux Alpes. Sur ces régions, la limite pluie-neige devrait se situer aux alentours de 400 à 500 mètres d'altitude. Les Préalpes devraient être les plus concernées, avec 10 à 20 cm de neige en basse altitude.

Jeudi, des averses de neige pourront également s'inviter de la Normandie au Centre en passant par le Bassin parisien, prévoit Météo France. Et d'ici à vendredi, le risque de neige à basse altitude gagnera également le pied des Pyrénées.

En fin de semaine, l'instabilité devrait se décaler vers le pourtour méditéranéen et la Corse, où de fortes précipitations sont attendues, avec également un risque de neige à basse altitude. Pendant ce temps, les régions du Nord devraient retrouver les éclaircies, mais avec des températures très froides.