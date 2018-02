Neige : Uber assume l'explosion de ses prix en Ile-de-France

Les tarifs de l'application de VTC se sont envolés, mardi soir. Uber explique que cette hausse des prix est liée au manque de chauffeurs disponibles.

"Y'en a qui savent faire du business !", écrit une internaute sur Twitter. En raison des chutes de neige tombées sur Paris et en Ile-de-France, mardi 6 février, les prix de l'application de VTC Uber se sont envolés. Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs se sont indignés du prix des courses, multiplié parfois par 4 ou 5. Par exemple, vers 22 heures, alors que la circulation des RER, des tramway et des bus RATP était perturbée ou interrompue, il fallait compter plus de 100 euros pour aller de Denfert-Rochereau à l'aéroport d'Orly.

Une explosion des prix justifiée par l'algorithme de l'application : plus la demande est forte, plus la facture de la course est élevée. L'entreprise justifie cette "tarification dynamique" par le fait que peu de chauffeurs étaient disponibles mardi soir. Selon Uber, offrir aux chauffeurs une meilleure rémunération permet de les mobiliser davantage et donc de transporter plus de passagers "n'importe où et à n'importe quelle heure".

Dans ce genre de situation - inattendue - nous vous conseillons de bien jeter un coup d’œil au prix de la course avant toute commande pour éviter les surprises. A très vite, on l'espère ! :) — Uber France (@UberFR) 7 février 2018

L'application assure comprendre que "personne n'aime les prix élevés", mais rappelle que "les passagers voient le prix de la course avant de confirmer leur commande." Uber indique que des messages sur la hausse des prix étaient diffusés sur l'application mardi soir. Contacté par le Huffington Post, Uber précise que la décision de bloquer ses prix ne s'appliquera pas pour les intempéries qui touchent actuellement le nord de la France.