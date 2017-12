VIDEO. L'arrivée de la neige sème la pagaille sur les routes

Premiers flocons, premières galères. Douze départements étaient en alerte orange à la neige et au verglas, vendredi 1er décembre, en raison du "premier épisode neigeux remarquable de la saison". Celui-ci a provoqué quelques difficultés de circulation routière, comme France 2 a pu le constater en Haute-Loire.

Une situation qui s'est améliorée

Selon Météo France, les chutes de neige se poursuivent, vendredi soir, sur le Massif central et sur les Pyrénées. Dans la nuit, des flocons doivent également tomber sur l'extrême sud-est du pays, et notamment le Var.

Dans le Var et les Alpes-Maritimes, la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes a été interdite sur deux axes principaux - les autoroutes A8 qui relie l'Italie à Aix-en-Provence, et A57, qui dessert Toulon - à partir de vendredi soir et jusqu'à samedi à midi, a annoncé la préfecture de la région PACA.

Les chutes de neige avaient perturbé le trafic routier dans plusieurs départements de Rhône-Alpes vendredi matin, mais la situation s'est améliorée à la mi-journée.

