Météo : Saint-Pierre-et-Miquelon placé en vigilance rouge pour des risques de verglas

Météo-France place également l'archipel en vigilance orange pour neige et en vigilance jaune pour vents violents, à partir de 18 heures (22 heures à Paris) jeudi et jusqu'à vendredi matin.

Prudence pour les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'archipel est placé en vigilance rouge pour des risques de verglas, jeudi 7 mars, par Météo-France. Il est également placé en alerte orange pour des risques de neige et en vigilance jaune pour vents violents. "Dès la fin d'après-midi jeudi, les précipitations pluvio-neigeuses prennent un caractère verglaçant", alerte le prévisionniste dans son bulletin. "Les précipitations se poursuivent toute la nuit de jeudi à vendredi, voire jusqu'en début de matinée demain vendredi."

"Les cumuls de verglas sont importants et pourront atteindre et dépasser les 2 cm de glace au sol (3 à 4 cm possibles sur les surfaces les plus froides)", poursuit Météo-France. Les précipitations seront remplacées par des chutes de neige vendredi, qui seront "temporairement fortes en fin de journée et soirée". Elles ne se calmeront "qu'en fin de nuit de vendredi à samedi", et cesseront samedi matin. Ces cumuls de neige "pourront atteindre et dépasser les 30 cm", "voire approcher les 40 cm", conclut Météo-France.