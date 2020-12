Météo : le département des Hautes-Alpes placé en vigilance orange à la neige et au verglas

Attention à la tête si vous habitez dans les Hautes-Alpes. Météo France a décidé de placer le département alpin en vigilance orange en raison des risques de verglas et de chutes de neige, jeudi 3 décembre. Des précipitations sont attendues à partir de jeudi soir sur les Alpes et vont amener à des cumuls de neige particulièrement critiques pour la circulation sur l'est des Hautes-Alpes.

En seconde partie de nuit de jeudi à vendredi, de faibles précipitations neigeuses arriveront par la vallée de la Durance et s'étendent vers l'Italie. En matinée de vendredi, les précipitations s’intensifieront mais la limite pluie-neige restera basse, autour de 800 m. En fin de journée, vendredi, ces chutes de neige commenceront à faiblir. A l'est du Lac de Serre-Ponçon, on attend au total entre 15 et 30 cm dès 800 mètres, entre 20 et 40 cm au-dessus de 1300 mètres, et entre 50 et 80 cm dans les Ecrins.