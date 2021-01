Météo : 26 départements sont placés en vigilance orange neige-verglas samedi 16 janvier

Selon Météo France, c'est un épisode neigeux classique pour la saison, démarrant samedi en matinée sur la Haute-Normandie, l'Ile-de-France pour s'étendre plus à l'Est.

26 départements sont placés en vigilance orange neige-verglas samedi 16 janvier. Météo France vient de placer à 6 heures ce matin treize nouveaux départements en vigilance orange neige-verglas : il s'agit des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Côte d'Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne, le Rhône, et la Corrèze, la Seine Maritime et l'Eure.

Ces départements rejoignent les 13 départements des Hauts-de-France et de l'Ile de France, placés également ce samedi en vigilance orange neige verglas. Dans les Hauts-de-France, il s'agit de l'Aisne, le Nord, la Somme, l'Oise et le Pas-de-Calais.

La perturbation, des pluies-neiges verglaçantes, va arriver de l'Ouest ce matin et toucher la Haute-Normandie. A la mi-journée, elle gagnera les Hauts-de-France, puis le centre, en passant par la région parisienne. Et en soirée, elle touchera des zones plus à l'Est : la Champagne-Ardenne, puis la Bourgogne, jusqu'à la région lyonnaise et le département de la Corrèze.