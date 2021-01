DIRECT. La vigilance orange étendue à six nouveaux départements du centre de la France en raison des risques de neige et de verglas

Ce qu'il faut savoir

Trente-deux départements sont désormais concernés par la vigilance orange à la neige et au verglas. Météo France a étendu l'alerte, samedi 16 janvier, à la Loire, l'Ain, et en Auvergne à l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire. Suivez notre direct.

Des coupures d'électricité en Alsace. Quelque 5 000 foyers sont privés d'électricité dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin en raison des chutes de neige, indique Enedis à franceinfo. Les équipes sont "mobilisées" pour résoudre les éventuelles pannes liées aux intempéries Les cumuls de neige dépassent les 25 centimètres en pleine en Alsace, et les 40 centimètres dans les vallées vosgiennes.

Les transports perturbés en Alsace. Des restrictions de circulation ont été mises en place dans le Haut-Rhin et le Bas Rhin, samedi, pour les poids-lourds de plus de 3,5 tonnes. Ils n'ont pas le droit de rouler à plus de 70 km/h, ni de dépasser d'autres camions. Les transports scolaires sont par ailleurs interrompus, alors que très peu de TER circulent dans la région.

Des précipitations attendues dans la journées. Les premières neiges vont arriver par la Normandie et l'Ile-de-France samedi matin. Dans l'après-midi, ces précipitations se feront ensuite sous forme de pluie et neige mêlées, voire temporairement avec quelques précipitations verglaçantes, avant un net redoux en fin de journée. Entre 1 et 3 cm de neige sont attendus dans le Nord et en Ile-de-France, et entre 5 et 10 cm plus à l'Est.