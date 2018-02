Les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et le Var sont placés en vigilance orange à la neige et au verglas

L'alerte est valable pour la journée de lundi, entre minuit et 18 heures.

Grand froid sur la région Paca. Les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes et du Var sont placés en vigilance orange à la neige et au verglas, annonce Météo France dimanche 25 février. L'alerte est valable pour la journée de lundi, entre minuit et 18 heures. Les prévisionnistes annoncent un "épisode neigeux un peu tardif pour la saison et suffisamment notable pour engendrer des difficultés de circulation et perturber certaines activités économiques".

Cet épisode débutera dans la nuit de dimanche à lundi et apportera des flocons, dans un premier temps au-dessus de 600 mètres d'altitude, puis sur le reste de ces départements plus tard dans la journée. Les culmuls attendus seront de 2 à 5 cm de neige sur les zones littorales et en plaine. Au-dessus de 500 mètres d'altitude, entre 5 et 10 cm de pourdreuse devraient tomber, et jusqu'à 20 centimètres localement.

"Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l'ensemble du réseau", met en garde Météo France. Il est donc recommandé de rester vigilant lors des déplacmeents en voiture et de prévoir "un équipement minimum au cas où vous seriez obligés d'attendre plusieurs heures sur la route à bord de votre véhicule".