La neige était attendue dans l'est de la France

Dans les Vosges, c'est une belle couche de neige qui a recouvert le paysage dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 novembre. Un hiver arrivé un peu plus tôt que prévu mais qui n'a pas surpris les habitants de la région, qui s'attendaient à ces flocons précoces. Il faut cependant retrouver les gestes de base en cette saison : déneiger les voitures le matin, saler les trottoirs...

Tout le monde participe au salage

Dans le petit village vosgien où nous nous sommes rendus, tous les habitants sont mis à contribution pour rendre la circulation des piétons et des voitures la plus sûre possible. La mairie a d'ailleurs fourni des caisses de gros sel à tous ses administrés, pour que chacun puisse gérer la partie de route et de trottoir se trouvant devant chez eux. L'employé communal, lui, ne chôme pas pour déblayer les routes principales.