L'Ile-de-France et les Hauts-de-France placés en vigilance orange à la neige et au verglas en prévision de samedi

Météo France évoque un épisode neigeux "classique pour la saison" mais qui risque de compliquer la circulation. La vigilance pourrait être étendue aux régions plus à l'Est.

Les intempéries s'enchaînent sur la moitié nord du pays. Météo France a placé tous les départements des régions Île-de-France et Hauts-de-France en vigilance orange "neige-verglas", vendredi 15 janvier, en prévision de chutes de neige prévues à partir de samedi matin.

Le bulletin de vigilance décrit un "épisode neigeux classique pour la saison, mais nécessitant une vigilance particulière, car pouvant rendre les conditions de circulation difficiles".

Pas plus de 10 cm de neige attendus

Les chutes de neige sont attendues "vers la fin de matinée ou la mi-journée", samedi, et devraient durer "quelques heures". "Les quantités attendues sont comprises entre 1 et 3 cm, localement 5 cm, notamment en Ile-de-France, voire ponctuellement entre 5 et 10 cm sur les zones les plus à l'Est et au Nord", détaille Météo France.

L'institut juge par ailleurs "probable" que la vigilance orange soit étendue "vers les régions plus à l'Est, de la Bourgogne aux Ardennes", lors des prochaines mises à jour de sa carte de vigilance.

Dans le Pas-de-Calais, concerné par cette vigilance orange "neige-verglas", la vigilance orange "crues" a en revanche été levée.