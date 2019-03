L'hiver fait de la résistance : la neige de retour en avril

Après le temps printannier de ces derniers jours, le début du mois d'avril signera le retour des giboulées et des températures inférieures aux moyennes de saison.

En avril, ne te découvre pas d'un fil ! Après un week-end printannier, la France va connaître une semaine bien plus agitée sur le front de la météo, avec le retour de la neige en moyenne montagne et un défilé de giboulées. A partir de mardi 2 avril, la pluie va faire son grand retour sur l'Hexagone, puis les températures vont accuser une baisse sensible à partir de mercredi.

Résultat : un temps froid et humide est attendu, avec pendant quelques jours des températures inférieures aux moyennes de saison. Des chutes de neige sont attendues sur les reliefs à partir de 800 mètres, tandis qu'une large partie du pays verra passer averses de pluie, de grésil ou de grêle.

Prévisions || Après la douceur, un temps froid et humide avec des pluies parfois marquées et des giboulées devrait faire son retour la semaine prochaine. #EnAvrilNeTeDecouvrePasDUnFil pic.twitter.com/INSi0sWekI — Météo-France (@meteofrance) 29 mars 2019

#BreakingNews Certaines villes de France pourraient observer des températures maximales inférieures aux moyennes de saison pendant 5 à 8 jours consécutifs à partir du 3 avril ! #EnAvrilNeTeDecouvrePasDUnFil — Etienne Kapikian (@EKMeteo) 29 mars 2019

Après un week-end très doux, un coup de frais est prévu pour la première décade d'#avril 2019 sur une large partie sud-ouest de l'Europe dont la France (à partir du 2 ou 3 avril), avec retour de la #neige parfois à très basse altitude. #meteo #froid #EnAvrilNeTeDecouvrePasDUnFil pic.twitter.com/licWlfuZPm — Etienne Kapikian (@EKMeteo) 29 mars 2019

La chute des températures pourrait être particulièrement brutale dans certaines régions, où le mercure pourrait chuter de 10 degrés en vingt-quatre heures. Ce changement de temps devrait par ailleurs faire le bonheur des stations de ski puisque cet épisode devrait leur permettre de récolter plusieurs centimètres de neige fraîche à l'approche des vacances scolaires de printemps qui débutent le 6 avril pour la zone B.