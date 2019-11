"Je n'ai jamais eu aussi froid dans ma maison" : dans la Drôme, certains villages toujours sans électricité après les chutes de neige

Il s'est passé presque une semaine depuis les importantes et inattendues chutes de neige de jeudi dernier en Rhône-Alpes, mais l'électricité n'a pas encore été rétablie partout.

À Beaumont-lès-Valence, dans la Drôme, c'est devenu une habitude ces derniers jours : le soir, un policier municipal et une adjointe au maire font le tour de ceux qui n'ont toujours pas l'électricité.

C'est le cas de Claire, 87 ans dont 40 dans cette maison : "Je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie dans ma maison". La vieille dame ne quitte plus sa robe de chambre en polaire, de la buée sort de sa bouche quand elle parle dans son salon. Mais pour autant, hors de question de partir de chez elle le temps que le courant revienne.

Un groupe électrogène, mais pas de carburant

Même attitude chez Ginette : elle aussi refuse de quitter sa maison et voudrait juste qu'on lui remette le courant. "J'ai 9 degrés dans la maison, je suis gelée. On a eu du chauffage à peine un jour et de nouveau la coupure. On a un groupe électrogène, mais pas de carburant".

Pour les quelques foyers qui n'ont pas encore retrouvé le courant, le maire a laissé le gymnase chauffé ouvert toute la nuit.