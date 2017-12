Intempéries : vague de froid en Amérique

Un froid polaire. Un blizzard à 120 km/h, et de la neige. Beaucoup de neige. Près d’un mètre 30 dans l’État de New-York (Etats-Unis) en seulement deux jours. Trafic paralysé dans le nord du pays pour le week-end de Noël. Les grands axes routiers bloqués, et à la clef de nombreux accidents. Plusieurs conducteurs ne cachent pas leurs craintes de reprendre le volant. Sur la côte est, certains aéroports se sont retrouvés à l’arrêt, comme à Boston (Massachusetts) où un avion a fait une sortie de piste lors de l’atterrissage. 260 vols ont été annulés et les retards ont failli gâcher les vacances de nombreux passagers.

Jusqu’à -40°C

Ces importantes chutes de neige ont aussi donné lieu à quelques scènes surréalistes, comme à Montreal, au Québec, où un snowboardeur a transformé les trottoirs de sa ville en piste de ski. Le blizzard devrait se renforcer ces prochains jours. Les températures pourraient descendre jusqu’à -40°C.

