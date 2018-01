Floride : les palmiers sous la neige

Au pays des palmiers et du surf, cette scène de glisse sur la neige amuse beaucoup la vidéaste amateur ce 4 janvier. En Floride et en Géorgie, il n'a pas neigé depuis près de 30 ans. Alors pour tous, c'est l'événement qu'il faut immortaliser. "Je n'avais jamais vu de neige, c'est la première fois. C'est super froid", s'amuse une jeune habitante.

"C'est terrible pour le business"

Si certains s'en amusent, d'autres sont un peu désemparés. "Je n'ai jamais vu une chose pareille, c'est dingue", témoigne Raven Knight, habitante de Savannah (Géorgie, États-Unis). "Ma voiture est toute gelée, et je ne sais même pas comment on conduit sur une route enneigée comme ça !". Les policiers déconseillent formellement de prendre la route. Deux jours de neige consécutifs, et tout fonctionne au ralenti, y compris les commerces. Pour Tahir Hussein, commerçant, "c'est terrible pour le business. Ici, c'est la région du soleil. Sans soleil, ça ne fonctionne pas". L'hiver, ici, à Charleston, en Caroline du Sud, il fait 15 degrés d'habitude. Alors ce début d'année 2018, les habitants ne sont pas près de l'oublier.

