Etats-Unis : une tempête de neige "historique" paralyse le nord-est du pays

Les Etats de New York et du New Jersey sont passés en état d'urgence pour faire face à cette vague de froid extrême.

Quelque 70 millions d'Américains étaient en proie samedi 29 janvier à une tempête de neige "historique" dans le nord-est des Etats-Unis, selon la maire de Boston, Michelle Wu. Dans cette région, un vent puissant et glacial paralyse les transports et a pu provoquer la mort d'une automobiliste au nord de New York.

Au cœur du blizzard glacial, New York s'est réveillée avec plus d'une dizaine de centimètres de neige dans des rues balayées par des courants d'air impressionnants. A Times Square, les écrans géants de publicité forment un halo de lumière écarlate à travers la tempête de neige.

Le nouveau maire de New York, Eric Adams, s'est filmé samedi matin dans le quartier du Bronx en exhortant ses concitoyens à rester chez eux et en prévenant que "Mère Nature a tendance à faire ce qu'elle veut". L'état d'urgence a été décrété pour les Etats de New York et du New Jersey et la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a demandé de limiter les déplacements mais de remplir quand même les voitures d'essence, d'eau et de couvertures.

Des températures polaires à venir

Le service météo national (NWS) prévoit des rafales à 80 à 120 km/h et a mis en garde contre "des conditions de déplacement presque impossibles" dans le nord-est des Etats-Unis. Le NWS pronostique aussi des températures polaires dans la nuit de samedi à dimanche et des coupures de courant, habituelles chaque hiver quand la puissance du vent ou le poids de la neige arrachent les lignes électriques.

Côté transports, quelque 3 500 vols ont été annulés pour samedi, et 700 déjà pour dimanche, à l'arrivée ou au départ du pays, selon le site de suivi aérien FlightAware. Cette tempête de neige est déjà la deuxième de l'année sur l'Est nord-américain, après celle qui avait enveloppé début janvier des régions allant de l'Etat de Géorgie jusqu'au Québec.