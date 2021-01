En images Sous la neige, l'Ile-de-France se transforme en station de sports d'hiver

L'espace de quelques heures, Parisiens et habitants des communes limitrophes ont savouré les premières chutes de neige de l'année, avant l'entrée en vigueur du couvre-feu généralisé à 18 heures.

Elle est arrivée plus tardivement que dans d'autres régions. La neige a recouvert de son manteau blanc l'Ile-de-France, samedi 16 janvier, dès la fin de la matinée, après être tombée principalement sur l'est du pays ces derniers jours. De quoi faire oublier pendant quelques heures l'épidémie de Covid-19 et l'entrée en vigueur du couvre-feu généralisé à 18 heures, comme le soulignent plusieurs internautes sur Twitter.

Sympa cette neige sur Clichy ! Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu les gens heureux, rire, photographier et les enfants tout excités qui se balançaient des boules de neige ! Merci l'hiver et le ciel d'avoir apaisé ce #CouvreFeu18h et cette période #COVID19 ! pic.twitter.com/EPYLwSlel5 — Atwittalheure (@Atwittalheure) January 16, 2021

Les Franciliens n'ont pas hésité à chausser leurs skis, à défaut de pouvoir les utiliser dans les stations, dont les remontées mécaniques sont toujours fermées en raison des mesures de restriction. A Montmartre, le journaliste Clément Lannot a saisi en vidéo la descente acclamée d'un skieur urbain.

Quand #Montmartre se transforme en piste de ski pic.twitter.com/I0GBfCzIBr — Clément Lanot (@ClementLanot) January 16, 2021

Certains habitants du quartier se croiraient presque en bas des pistes, comme souvent lorsque la neige tombe sur la Butte...

Alerte info ⚠️ Jean Castex vient de décider de rouvrir les remontées mécaniques...

Mais seulement à Paris. #neige pic.twitter.com/7N6cRRWnMK — Hervé BENHAMOU (@Hbenham) January 16, 2021

Sur la rive gauche de la capitale, d'autres se sont extasiés sur la Dame de fer entourée de blanc.

Magnifique sous la neige ! pic.twitter.com/9fP5RDT1yI — Yartaoui35 (@Yartaoui35) January 16, 2021

A Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), on a aussi aperçu des skieurs bien chaussés pour profiter des flocons.

En Seine-Saint-Denis, le parc départemental Valbon, à la Courneuve, a offert de belles balades.

En #SeineSaintDenis le parc départemental Valbon à #LaCourneuve sous la neige pic.twitter.com/pC4bEArXjG — Stéphane Troussel (@StephanTroussel) January 16, 2021

La magie devrait se dissiper en fin de journée, avec un net redoux annoncé par Météo France, qui a levé sa vigilance orange dans l'Eure et la Seine-Maritime. Trente départements restent concernés.