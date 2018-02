EN IMAGES. Neige : les sites touristiques parisiens comme vous ne les avez jamais vus

Si vous avez déjà visité la capitale, vous avez sans doute vu la tour Eiffel, la place de la Concorde ou encore la butte Montmartre. Mais ces paysages prennent une autre dimension sous plusieurs centimètres de neige.

Paris a revêtu son manteau blanc. Mardi 6 et mercredi 7 février, l'Île-de-France s'est retrouvée paralysée par la neige. Si des Franciliens ont parfois vécu des heures difficiles, coincés dans les transports, d'autres ont pu flâner dans la capitale transformée par les aléas de la météo, pour le plus grand bonheur des skieurs et des photographes.