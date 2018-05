EN IMAGES. Météo : les chutes de neige en plein mois de mai surprennent les internautes

L'Ardèche, le Cantal, la Haute-Loire et la Lozère sont en alerte orange à la neige, dimanche 13 mai.

L'hiver fait de la résistance. Quatre départements sont en alerte orange à la neige, dimanche 13 mai. Il s'agit de l'Ardèche, du Cantal, de la Haute-Loire et de la Lozère. "L'épisode de neige en cours est l'un des plus importants sur le Massif central et les Pyrénées Orientales observés aussi tardivement", rapporte La Chaîne Météo.

En Auvergne, les arbres au feuillage vert et le mobilier de jardin se retrouvent sous les flocons, donnant des photos hors-saison.

Le contraste est saisissant sur les images prises entre samedi et dimanche.

Contraste saisissant sur le massif du #Pilat (#MassifCentral / #Loire) entre hier soir et ce matin. La verdure pré-estivale a laissé la place une couche de quelques centimètres de #neige. Webcam >> https://t.co/srGHyOyZu2 pic.twitter.com/BKLZGiTjXu — Météo Villes (@Meteovilles) 13 mai 2018

A Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, le paysage est redevenu blanc.

#Neige abondante à Saint Pierre dels Forcats dans la région de Font-Romeu ce matin à 1500 mètres d'altitude. La couche au sol atteint 15 cm. Crédit : Viewsurf pic.twitter.com/xq2W0YAq8i — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) 13 mai 2018

En Haute-Loire, les motards sont bloqués, rapporte La Montagne.

#HauteLoire - Motards bloqués aux Estables, circulation compliquée au sud sur la RN 88... la neige s'accumule ➡ https://t.co/uhd1rQT5o2 pic.twitter.com/sMrzlnjA9V — La Montagne (@lamontagne_fr) 13 mai 2018

Dans le Languedoc, les chutes de neige sont particulièrement impressionnantes.

C'est la folie : 40 centimètres de #neige un 13 Mai ❄️ En attendant l'apéro de midi on vous prépare une petite surprise #snow #winter pic.twitter.com/4G3WhHbQOu — Météo Languedoc (@MeteoLanguedoc) 13 mai 2018