Coupe du monde de ski alpin : "L'un des plus beaux cadeaux de toute ma vie" se réjouit Alexis Pinturault qui remporte le classement général

C’est "une journée très, très spéciale", a réagi le skieur Alexis Pinturault samedi 20 mars sur franceinfo après sa 34e victoire en Coupe du monde, le jour de ses 30 ans, sur le Géant de Lenzerheide (Suisse). Cette victoire lui permet de remporter le gros globe de Cristal, en terminant premier du classement général de la Coupe du monde de ski alpin.

"Depuis le début de la saison, j'avais remarqué que les finales se portaient exactement sur la date de mon anniversaire. Je savais que je pouvais me faire l'un des plus beaux cadeaux jusqu'à maintenant, de toute ma vie. Et c'est ce que j'ai pu réaliser aujourd’hui", a poursuivi le skieur. "C'est quelque chose de fabuleux pour lequel on a beaucoup travaillé" pendant "de longues années et ça paye enfin, donc c'est magnifique", a déclaré le sportif à franceinfo.

24 ans après Luc Alphand

Alexis Pinturault est le premier Français à remporter le classement général de la Coupe du monde depuis Luc Alphand, surnommé Lucho, en 1997. "On m'a beaucoup parlé de Lucho. D’ailleurs avec Lucho, on a souvent échangé. Il m'a toujours soutenu. Il m’a même aidé par moments. Ça a été un soutien indéfectible sur les dernières saisons et notamment cette année, donc je le remercie grandement. C'est sûr que ça fait plaisir parce que d'une certaine manière, on m'en parlait aussi très régulièrement du gros globe, d'inscrire mon nom à côté de Luc Alphand, d'inscrire mon nom à côté de Killy, des grands noms du sport français et du ski français. Pouvoir les égaler à ce niveau-là, ça fait quelque chose de fabuleux", a aussi déclaré Alexis Pinturault.