Neige-verglas et grand froid : le point sur les perturbations région par région

Les chaussées sont gelées malgré les salages préventifs, les autorités appellent les automobilistes à la prudence. Plus de 100 lignes de bus sont annulées sur Paris et la petite couronne.

La neige s'est abattue sur le nord de la France mercredi 10 février. 35 départements sont placés en vigilance orange grand-froid, neige-verglas de la Bretagne au Grand Est avec l'arrivée de cette perturbation. Les routes sont glissantes et les préfectures recommandent de ne pas prendre la route.

Bretagne : des pluies verglaçantes redoutées

Les chaussées sont humides et les températures négatives jusque sur la pointe bretonne. "Il n'existe pas de méthode totalement efficace pour éviter ce phénomène. Le salage préventif ne permet pas d’éviter que les routes gèlent car une partie du sel est emporté par la pluie avant de pouvoir agir", explique la Direction interdépartementale des routes de l'ouest à France Bleu Breizh Izel. La DIRO recommande de réduire "considérablement" sa vitesse et de s'arrêter si l'état des routes se dégrade, et surtout ne jamais doubler un engin en cours de traitement.

Les transports en commun sont à l'arrêt à Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc et Redon.

312 camions sont actuellement stationnés sur les cinq zones de stockage ouvertes en Bretagne. De nouvelles aires dédiées seront activées sur les axes Fougères/Caen, Alençon/Mayenne et Rennes/Caen. Les axes Rennes/Caen (A84), Rennes/Laval (RN157) et Rennes/Le Mans (A81) sont fermés. Les secours du département recensaient déjà mardi 15 accidents qui ont fait 12 blessés légers. Attention aux chutes d'arbres également.

Les poids lourds de plus de 7,5T ont l'interdiction de circuler sur plusieurs axes. Sur l'autoroute A81 dans les deux sens, c'est-à-dire Le Mans-Rennes et Rennes-Le Mans.

Île-de-France : des transports très perturbés

La circulation des transports en commun est fortement perturbée par la neige. Plus de 100 lignes de bus sont totalement annulées sur Paris et la petite couronne.

Sur le RER C, le trafic est fortement ralenti entre Versailles Chantiers et Versailles Château Rive Gauche. Les interventions sont en cours pour rétablir l'alimentation électrique. Sur la ligne N du Transilien, le trafic est très perturbé sur l'ensemble de la ligne qui relie Paris-Montparnasse à Mantes-la-Jolie, Dreux et Rambouillet. Des suppressions, ralentissements ou modifications de dessertes sont à prévoir. Sur la ligne R, le trafic est fortement ralenti sur l'ensemble de la ligne qui relie Paris-Gare-de-Lyon à Montereau et Montargis.

À Montparnasse, les trains en provenance de Chartres et de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) sont supprimés ou enregistrent des retards allant jusqu'à 50 minutes. Les trains à destination de Nogent-le-Rotrou partent avec des retards de 20 minutes. À Gare du Nord, les trains en provenance de Tourcoing et Amiens arrivent avec des retards allant jusqu'à 30 minutes.

La nationale 118, qui se trouve au sud/ouest de la capitale est fermée à la circulation de manière préventive dans les deux sens, entre le Pont de Sèvres et les Ulis. Le préfet de police demande d'ailleurs aux Franciliens de ne pas prendre la route.

De la Mayenne au Grand-Est

En Mayenne, il est tombé 10 cm de neige. Il n'y a pas de transport scolaire.

À Laval, aucun bus du réseau des TUL ne roulent. Les équipes Keolys sont sur le terrain pour faire un état des lieux des routes et repérer les chaussées les plus à risques.

En Bourgogne-Franche-Comté, 5 à 10 centimètres de neige sont annoncés mercredi entre 8 heures et 20 heures sur le Doubs, la Haute-Saône, les Vosges, le Territoire de Belfort, le Haut-Rhin et le Sud du Bas-Rhin. Les réseaux de bus Optymo à Belfort et Evolity dans le Pays de Montbéliard sont à l'arrêt, indique France Bleu Belfort-Montbéliard. Pour le moment, les bus restent aux dépôts en attendant que les routes soient déneigées.

Des conséquences pour les écoles

Dans une quinzaine de départements, les transports scolaires sont suspendus : dans les départements bretons bien sûr, mais aussi dans le Loiret, l'Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, le Calvados, l’Eure, la Manche, l’Orne, la Sarthe, en Mayenne. Quatre départements d'Île de France sont aussi concernés : les Yvelines, l'Essonne, le Val-d'Oise et la Seine-et-Marne .

Les cours en distanciel seront "privilégiés" dans les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise. Dans les Yvelines la préfecture indique tout de même qu'il y aura un accueil minimum pour les élèves.