Quatre départements des Pyrénées placés en vigilance orange pour des risques d'avalanches

Les départements concernés sont les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège. D'importantes coulées de neige pourraient toucher des secteurs routiers et des infrastructures habituellement exposés, prévient Météo France.

Prudence si vous séjournez dans l'ouest et le centre des Pyrénées. Les massifs des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et de l'Ariège ont été placés en vigilance orange par Météo France, dimanche 27 janvier, en raison du fort risque d'avalanches, qui va monter au niveau 4 sur une échelle de 5.

De grandes à très grandes avalanches pourront se produire à partir de lundi matin jusqu'en début de matinée de mardi, et pourront toucher des secteurs routiers et infrastructures habituellement exposées, jusqu'à des altitudes moyennes, prévient Météo France.

De la neige et du vent attendus

Les chutes de neige faibles puis modérées de ce dimanche vont se renforcer en seconde partie de nuit de dimanche à lundi. Elles se poursuivront avec une intensité soutenue toute la journée de lundi jusqu'en soirée, et s'arrêteront mardi en début de matinée. Les cumuls de neige les plus forts sont attendus sur le piémont pyrénéen plutôt que sur la crête frontalière de l'Espagne. Sur les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, on attend 1 m à 1,50m, tandis que 60 à 90 cm (localement 80 à 90 cm) sont attendus sur la Haute-Garonne et l'Ariège.

La limite pluie-neige sera d'abord basse, située entre 400 et 800 m selon les massifs, mais remontera temporairement sur l'ouest des Pyrénées vers 1200 m en fin de nuit de dimanche à lundi et durant la matinée de lundi, avant de redescendre un peu ensuite. Par ailleurs, cet important épisode neigeux sera accompagné d'un vent de nord-ouest qui soufflera fortement sur les massifs.