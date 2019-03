L'Isère, la Haute-Savoie et la Savoie placées en vigilance orange pour avalanches

"Le risque d’avalanches va devenir fort, de niveau 4 sur 5, à partir du milieu de nuit prochaine", prévient Météo-France.

La Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère sont placées en vigilance orange pour risque d'avalanches, à partir de minuit, annonce, jeudi 14 mars, Météo France. "Le risque d’avalanches va devenir fort, de niveau 4 sur 5, à partir du milieu de nuit prochaine dans tous les massifs de la Haute-Savoie, de la Savoie et de l’Isère", indique le service météorologique.

"De nombreuses coulées de talus et avalanches de taille moyenne se produiront spontanément à moyenne altitude durant la nuit de jeudi à vendredi, et encore vendredi matin. Des avalanches de plus grand volume se produiront également à plus haute altitude. Ces avalanches et coulées pourront toucher des secteurs routiers et infrastructures habituellement exposés, y compris à des altitudes moyennes", prévient Météo France.