Intempéries : neuf départements en alerte orange aux pluies, inondations et avalanches

Si l'alerte rouge a été levée dans le Sud-Ouest, la vigilance orange est maintenue. L'alerte avalanche concerne également l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.

Du rouge à l'orange. Les Pyrénées-Atlantiques et les Landes, placés en vigilance extrême vendredi soir, sont repassés en vigilance orange samedi 11 décembre. Au total, six départements de la région restent en alerte : l'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, sont sous surveillance pour risques de pluies, inondations, crues et avalanches.

Selon le bulletin matinal du service météorologique, les précipitations vont se poursuivre dans la matinée sur le massif pyrénéen mais avec des intensités en baisse sensible, qui ne justifieront plus un maintien en vigilance orange au-delà de 10 heures.

Un fort risque d'avalanche en Isère, Savoie et Haute-Savoie

D'ici à la mi-journée, seuls 5 à 10 mm de précipitations supplémentaires sont attendus sur l'ensemble du massif, précise Météo-France. Les averses neiges vont également se poursuivre, mais de "manière très affaiblie".

Dans l'est, trois autres départements sont en alerte orange aux avalanches : l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Le niveau de risque est fort (niveau 4 sur l’échelle européenne) sur l’ensemble de ces massifs.