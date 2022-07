Effondrement d'un glacier dans les Alpes italiennes : 14 personnes portées disparues, les recherches se poursuivent

200 m de long et 80 m de hauteur : c'est l'ampleur de la zone laissée béante, suite à l'effondrement d'une partie du glacier de la Marmolada (Italie). Toute la journée, lundi 4 juillet, les hélicoptères ont survole le massif, et des secouristes ont parcouru à pied la zone de l'avalanche. Pour comprendre la difficulté de la tâche, il faut revoir les images de la catastrophe. Des milliers de tonnes de glaces et de rochers ont plongé à plus de 200 km/h.

Une dizaine de personnes portée disparue

"Quand on est arrivé sur le site, c'était un scénario terrible. Il y avait des blocs de glace des rochers partout. Nous avons commencé à chercher, et avec d'autres collègues, on a retrouvé les premiers corps", raconte Luigi Fenichetti, du Secours Alpin Italien. En se basant sur le nombre de véhicules restés immobiles au pied du glacier, les enquêteurs estiment qu'une dizaine de personnes est toujours portée disparue. Quelques proches sont arrivés, et attendent dans l'angoisse des informations. Les riverains s'attendaient à un tel drame. Ils ont vu le glacier fondre spectaculairement, et perdre 30% de sa surface en dix ans.