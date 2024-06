Météo : pourquoi la pluie tombée ces dernières semaines en France n'est pas forcément une bonne nouvelle pour nos jardins

De la pluie, de la boue et des "petites laines"... Drôle de fin de mois de mai sur une grande partie de la France : après plusieurs jours de pluie, le soleil devrait faire sa réapparition ces prochains jours, marquant un début juin plus "classique". Reste que pour les jardins, cette météo capricieuse est difficile à appréhender. Et le temps printanier attendu d'ici peu pourrait de nouveau compliqué la tâche de certains jardiniers, comme l'explique Alain Barraton, jardinier en chef du Grand Parc de Versailles et du domaine de Trianon, au micro de franceinfo.

franceinfo : Avec toute la pluie tombée ces dernières semaines, peut-on parler d'un "beau temps" pour les jardins ?

En tant que monument historique, 47 ans à Versailles, c'est la première fois que je vois un mois de mai aussi pluvieux ! Cela pose en réalité une quantité de problèmes. Prenons l'exemple des parterres de fleurs que nous sommes en train d'agrémenter : les végétaux que nous installons, les petites fleurs destinées à colorer les parterres en été poussent difficilement. Les fleurs ont besoin de soleil pour apparaître, pour fleurir. Et les mauvaises herbes, ce que l'on appelle les mauvaises herbes, poussent beaucoup plus vite que les plantes que nous installons. Il est donc difficile de voir la différence. Pire encore de désherber : comment voulez-vous désherber quand on sait que le désherbage consiste justement à mettre en contact les racines avec la lumière du jour. Or, le soleil n'étant pas là, ce que l'on fait ne sert à rien. Donc le parc est en train de verdir en totalité, même là où j'aurais aimé que l'on voie davantage les petites fleurs.

Donc les plantes ne supportent pas davantage ces intempéries que ce que nous connaissions les dernières années, à savoir sécheresse et canicule ?

Pour faire simple, les plantes ont vraiment besoin de trois éléments principaux : de l'eau - ça, ça ne manque pas -, de soleil et de chaleur. Comment voulez-vous avoir dans quelques mois des tomates dans votre jardin s'il n'y a pas de soleil pour les faire pousser et de la chaleur pour les faire mûrir ? Comment voulez-vous que les arbres fruitiers puissent donner à profusion des fruits quand on sait que des pluies torrentielles lessivent le cœur des fleurs, diluent le pollen et empêchent donc une bonne pollinisation. Et si ça continue, la situation va devenir vraiment, vraiment compliquée.

"La situation est très préoccupante. Avec l'arrivée de la chaleur, je redoute maintenant l'apparition de champignons. Nous ne sommes pas en Amazonie, nos végétaux dans les jardins sont des végétaux d'ornement beaucoup plus sensibles." Alain Barraton à franceinfo

Une dangerosité particulière pour les promeneurs dans les parcs et jardins publics.

Il faut être prudent. Il faut toujours être prudent. Car il y a un autre problème que nous n'avons pas cité, c'est le poids de l'eau sur les branches. Quantité d'arbres aujourd'hui ont même des branches qui cassent parce qu'au bout d'un certain temps, vu qu'il pleut beaucoup, elles font beaucoup de feuilles. Regardez les arbres : on a rarement vu une nature aussi verte, des arbres aussi beaux. Or, beaucoup d'arbres sont en train d'avoir des branches qui cassent. Si, demain, de fortes rafales de vent venaient à souffler dans ces arbres, je redoute de gros dégâts. Ce qui fait la beauté d'un parc, c'est bien sûr un équilibre de végétation en quantité raisonnable. Là, il y a un déséquilibre, avec beaucoup trop d'eau. J'espère sincèrement que la situation va vite se normaliser. Tous les ans, on a eu des problèmes de sécheresse. Cette année, ça devient démentiel. Le Grand Canal, qui est notre réservoir principal à Versailles, nous permet d'avoir une idée de la quantité d'eau qui tombe. Et bien, en temps normal, nous faisons soin d'économiser l'eau pour que les fontaines puissent fonctionner tout l'été, tandis qu'actuellement, nous faisons des lâchers d'eau face au trop-plein pour justement éviter que le Grand Canal ne sature.

Avez-vous, malgré tout, des conseils pour protéger les plantes et autres petits potagers ?

Il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est de prier si vous croyez en un Dieu, bien évidemment. Mais non, il n'y a donc pas grand-chose à faire pour le petit jardin, si ce n'est d'espérer que le soleil daigne enfin se remontrer.