Météo : les Pyrénées-Atlantiques placées en vigilance orange pour "pluie-inondation"

De fortes précipitations prévues sur les Pyrénées-Atlantiques. Le département de l'ouest de la France a été placé en vigilance orange pour "pluie-inondation", vendredi 6 septembre, par Météo-France. A partir de 18 heures, les précipitations vont prendre "un caractère orageux et se renforcent nettement des Pyrénées au sud des Landes" et "se maintiendront durant la nuit de vendredi à samedi", écrit le prévisionniste dans son bulletin publié à 6 heures.

Pour vendredi 06 septembre 2024 :

1 département en Vigilance orange



Pour samedi 07 septembre 2024 :

1 département en Vigilance orange



Ces "pluies intenses et parfois durables" vont engendrer des cumuls importants, y compris dans les départements voisins. "On attend ainsi 50 à 80 millimètres localement plus sur le Limousin", selon Météo-France. "Une évolution de la vigilance est possible" sur les départements du Limousin, de la Dordogne et du Lot, pour l'heure placés en vigilance jaune "pluie-inondation".