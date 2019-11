Météo : les départements de l'Ain, de la Drôme et de l'Isère placés en vigilance orange neige et verglas

Météo France annonce "des chutes de neige précoces dans la saison, dans des proportions inhabituelles pour la région risquant de perturber fortement les diverses activités".

Météo France place trois départements, l'Ain, la Drôme et l'Isère, en vigilance orange neige et verglas, mercredi 13 novembre. Le début de ces intempéries est prévu jeudi aux alentours de midi, et devrait se poursuivre jusqu'à vendredi, tôt dans la matinée.

L'organisme prévoit des "chutes de neige ou du verglas dans des proportions importantes". D'après Météo France, "on peut raisonnablement estimer que la neige descendra jusque vers 300 à 400 m d’altitude, elle pourrait descendre jusqu’en plaine selon les scénarios les plus pessimistes entre la vallée du Rhône, le nord-Isère et le Bugey". Les prévisions sont de 20 à 30 cm de neige "humide et collante" sur le nord-Isère dès 500 m, "et jusqu'à 50 cm de neige sur le relief du Vercors, de l'Oisans, et du Bugey".

Ces chutes "précoces dans la saison et dans des proportions inhabituelles pour la région" risquent "de perturber fortement les diverses activités". "Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l'ensemble du réseau. Quelques dégâts (des chutes d'arbres et de lignes électriques) peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone", et "les risques d'accident sont accrus", prévient Météo France.