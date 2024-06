Météo : le retour du soleil attendu lundi, mais pour combien de temps ?

A quand le retour du beau temps ? Alors que des records de température sont battus en Scandinavie, la France connaît, elle, un ciel maussade depuis la mi-mai. La journée du samedi 1er juin a été la journée "la plus fraiche observée pour un mois de juin depuis 2016", souligne Jérôme Cerisier, prévisionniste pour Weather Solutions. Depuis jeudi, l'Hexagone est confronté à un "blocage en oméga", un phénomène météorologique qui s'auto-entretient et qui a apporté ce rafraîchissement et ces précipitations, explique Météo-France.

Toutefois, la situation devrait s'inverser à partir de lundi. "Les températures devraient repasser au-dessus des niveaux de saison la semaine prochaine, assure Météo-France dans une note publiée vendredi 31 mai. Les hautes pressions sur l'Atlantique vont déborder de plus en plus sur la France en début de semaine prochaine, assurant un temps plus sec avec des températures en hausse par l'ouest."

Une situation de blocage , dite en #Omega de la lettre grecque Ω, apporte des averses localement orageuses et des températures fraîches pour la saison aujourd'hui et ce #weekend.



Un peu de patience, la semaine prochaine, les températures sont en hausse.https://t.co/syGWUxNeBC pic.twitter.com/QugZlGaBYP — Météo-France (@meteofrance) May 31, 2024

Si une grande partie du pays connaît encore, dimanche 2 juin, un ciel instable avec des averses, notamment en Auvergne et en Alsace, le soleil sera bien au rendez-vous dès le début de soirée dans plusieurs régions, en particulier dans l'Ouest. Le temps sera "nettement plus calme, avec de larges éclaircies, de la Bretagne aux Hauts-de-France et sur le Sud-Ouest", selon Météo-France.

Pas de temps stable et durable avant mi-juin

A partir de lundi, les nuages et éclaircies alterneront sur l'ensemble des régions françaises. "On devrait retrouver les moyennes de saison lundi, et passer au-dessus mardi", assurent les prévisionnistes de Météo-France. "Entre mercredi et jeudi, la chaleur va s'accentuer avec des pointes au-dessus de 30°C dans les vallées de la Garonne et du Rhône", précise pour sa part Jérôme Cerisier.

Mais cette chaleur ne va pas durer. "Cette période de beau temps, il faut en profiter, avertit le prévisionniste. Car "jusqu'à mi-juin, on va connaître une alternance entre de belles journées estivales et des dégradations pluvieuses parfois orageuses. D'ici le 15 juin, on ne va pas connaître un temps stable et durable". Le thermomètre va également faire "le yo-yo" pendant cette période.

Et à quoi ressemblera l'été ? "Même s'il est trop tôt pour prévoir les conditions météorologiques" à long terme, Météo-France a donné fin mai dans un bulletin mensuel les grandes tendances climatiques pour la période estivale. Les modèles mettent en avant pour les mois de juin, juillet et août "un scénario plus chaud que la normale", en particulier dans les régions méditerranéennes. Concernant les précipitations, Météo-France ne privilégie "aucun scénario" à ce stade.