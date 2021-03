Météo : le Nord et le Pas-de-Calais placés en vigilance orange pour vents violents

Les plus fortes rafales atteindront 110 km/h dans les terres, jeudi. Les conditions difficiles devraient se maintenir jusqu'à samedi.

Attention aux bourrasques si vous habitez dans le Nord ou dans le Pas-de-Calais. Les deux départements ont été placés en vigilance orange pour vents violents, mercredi 10 mars, par Météo France. De fortes rafales sont en effet attendues à partir de jeudi matin.

Les plus fortes rafales atteindront "90 à 100 km/h", selon l'organisme météorologique, et "parfois jusqu'à 100 à 110 km/h". "Ces valeurs concernent la majeure partie du Nord et du Pas-de-Calais, la marge sud-est de ces départements étant toutefois un peu moins exposée", apprend-on également. Le vent s'atténuera jeudi en début d'après-midi.

Avant même la vigilance orange de Météo France, la préfecture maritime appelait dès mardi à la plus grande prudence. Les conditions météorologiques difficiles devraient continuer jusqu'au samedi 13 mars.