Météo : le département de l'Ain placé en vigilance orange par Météo France pour pluie et inondations

Météo France alerte sur des risques d'orage et d'inondations dans le département de l'est de la France.

Le temps se gâte dans l'Ain, jeudi 10 juin. Météo France alerte sur des risques d'inondations dans le département de la région Auvergne-Rhône-Alpes liés à des "orages violents en cours dans le nord-est de l'Ain". Le bulletin de vigilance, publié à 17h, place le seul département de l'Ain en vigilance orange, mais colore de jaune 41 autres départements ainsi que l'Andorre.

Il précise que "des orages actifs et fortement précipitants se succèdent depuis deux heures environ sur le secteur de Nantua, générant des cumuls de précipitations importants, probablement localement jusqu'à 80-100mm". Ils devraient se poursuivre "pendant encore une heure de façon active et probablement un peu plus longtemps avec des intensités en baisse en début de soirée", précise Météo France, qui prévient que ces derniers peuvent "provoquer de multiples inondations et des glissements de terrains".