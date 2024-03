Météo : la Loire, la Haute-Loire et l'Isère placées en vigilance orange "neige-verglas" dans la nuit de mardi à mercredi

Trois départements sont placés en vigilance orange "neige-verglas" dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 mars, annonce Météo-France. Cette alerte prend effet à minuit et court jusqu'à 9 heures mercredi matin.

La limite pluie-neige s'abaissera vers 600 mètres dans la nuit. Météo-France s'attend à des chutes de 10 cm de neige au Puy-en-Velay (Haute-Loire) et de 20 cm sur les plateaux à 1 000 m d'altitude. Sur la Loire et l'Isère, des chutes de neige pourront se produire au-dessus de 400 m, et ainsi toucher l'agglomération de Saint-Etienne. Météo-France prévoit une neige "lourde et collante".