Intempéries : Météo-France met en garde avant une fin de semaine pluvieuse et venteuse sur tout le territoire hexagonal

Gare à la pluie et au vent à partir du milieu de la semaine, annonce Météo-France dans son bulletin publié lundi 19 février. Le temps sera "agité, instable et frais", écrit l'agence, après un début de semaine "calme et généralement sec". En cause, une perturbation active, qui provoquera des grosses précipitations et de grosses rafales sur les régions du Nord-Ouest.

En moins de deux jours, jeudi, des cumuls de pluie "significatifs" pourraient bien "dépasser les 50 mm sur les parties exposées de Bretagne, Normandie, mais aussi entre les Ardennes et la Lorraine", souligne Météo-France. Les rafales de vent pourront atteindre jusqu'à 80 km/h dans les terres et 100 km/h sur le littoral.

Une masse d'air polaire maritime

En parallèle, un front froid commencera à parcourir le pays, et "la masse d'air polaire maritime" aura gagné les régions de l'Est, dans la nuit de jeudi à vendredi, "avec une chute de la limite pluie-neige, qui redescendra enfin vers 1 000 mètres". Vendredi, l'ensemble du pays continuera d'être concerné par des pluies et des averses "délivrant parfois du grésil, notamment des Landes à l'ouest des Pyrénées".

Le week-end, dans l'ensemble, l'Europe de l'Ouest connaîtra des conditions "globalement dépressionnaires et instables". Météo-France n'exclut pas "un épisode de coups de vent", voire de tempête, "notamment dimanche sur les régions du Sud-Ouest". Il y aura toujours de nombreuses précipitations, avec le passage "d'une nouvelle onde pluvieuse et venteuse entre samedi et dimanche". Les températures seront proches des moyennes de saison.