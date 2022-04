Météo : à l'approche de la tempête Diego, trois départements de l'Ouest placés en vigilance orange pour vent violent

L'alerte concerne les Deux-Sèvres, la Vienne et la Charente-Martime. La Savoie, elle, a été placée plus tôt dans la journée en vigilance orange pour risque d'avalanches.

Trois départements sont placés en vigilance orange pour vent violent, à compter de 16 heures jeudi 7 avril, en raison du passage de la tempête Diego dans l'ouest de la France. Les départements concernés sont les Deux-Sèvres, la Vienne et la Charente-Maritime. Par ailleurs, la Savoie reste placée en vigilance orange aux avalanches.

Météo France prévoit un "temps agité au cours de la nuit de jeudi à vendredi et vendredi matin, avec alternance de passages pluvieux plus ou moins marqués, et un vent de sud-ouest à nouveau sensible soufflant en rafales entre 60 et 80 km/h en matinée".

Ce vent de sud-ouest va "nettement" se renforcer vendredi à la mi-journée. Il s'accompagnera "sur le domaine côtier et le proche intérieur de rafales comprises en général entre 90 et 110 km/h, pouvant temporairement atteindre 110 à 120 km/h et dans les terres, de rafales de l'ordre de 80 à 100 km/h, localement 100 à 110 km/h".