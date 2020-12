Météo : 7 départements en vigilance orange vent et neige-verglas

Sept départements sont en vigilance orange par Météo France dimanche 27 décembre. Cinq pour neige-verglas : Aveyron, Cantal, Corrèze, Lozère et Puy-de-Dôme. Et comme samedi, deux département sont en vigilance orange pour vents violents : le Finistère et la Manche. L'épisode neigeux est susceptible de perturber notablement la circulation routière. Dans le Massif Central, une couche de neige au sol tenant dès 600m d'altitude.

La dépression très creuse #Bella est en chemin depuis l'Islande. La perturbation tempétueuse associée va traverser la France demain avec des vents très forts, des pluies soutenues et de la neige parfois abondante sur le relief. Les intempéries se poursuivront lundi.#TempêteBella pic.twitter.com/fSne5ihkhF — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) December 26, 2020

Des rafales du vent sur les littoraux

Le vent s'est nettement renforcé cette nuit le long des littoraux avec des rafales de 124 km/h à Gatteville-le-Phare (Manche) et à la Pointe du Raz (Finistère).

A Brest, on a enregistré des rafales jusqu'à 96 km/h et de 112 km/h à Landivisiau. Les premières pluies arrivent par le nord-ouest et vont se renforcer.