Les Pyrénées-Orientales, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud placées en vigilance orange orages et pluie-inondation

Trois départements sont placés en vigilance orange pluie-inondation par Météo France vendredi 27 novembre en raison d'un "épisode pluvio-orageux intense". Cela concerne les Pyrénées-Orientales, et les deux départements corses, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

Les trois départements du sud de la France sont touchés par un épisode pluvio-orageux intense, qui pourrait durer. "Les intensités pluvieuses sont de l'ordre de 20 à 40 mm en peu de temps" dans les Pyrénées-Orientales, note Météo France. "Les cumuls attendus sont de l'ordre de 70 à 120 mm des Corbières aux contreforts des Pyrénées. Sur le relief, ils sont de l'ordre de 150 à 180 mm. Sur les plaines littorales, les cumuls sont voisins de 40 à 70 mm."

Concernant la Corse, selon Météo France : "Les intensités pluvieuses sont proches de 30 à 50 mm en peu de temps. Ces averses et orages se produisent principalement sur l'est et le sud de l'île. Ils perdurent toute la journée de samedi." Les cumuls attendus "sont de l'ordre de 50 à 80 mm sur le littoral oriental et en plaine, 100 à 150 mm sur le relief et les contreforts est de l'île, localement 200 à 250 mm voire plus."