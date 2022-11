Le Finistère et le Morbihan sont placés en vigilance orange "vagues-submersion", en raison d'une forte houle

Prudence près du littoral breton. Le Finistère et le Morbihan sont placés en vigilance orange "vagues-submersion", annonce Météo France jeudi 24 novembre. Une forte houle est attendue sur les côtes de ces deux départements bretons. Elle se maintiendra toute la journée et devrait s'atténuer dans la nuit de jeudi à vendredi.

"Dans un contexte de grandes marées, la conjonction de niveaux marins élevés et de très fortes vagues nécessite une attention toute particulière", alertent les prévisionnistes. "La conjonction de cette forte houle et de ces niveaux marins élevés pourra engendrer des submersions, (...) principalement au moment de la pleine mer", soit entre 15 heures et 18 heures, précisent-ils.