Le département des Bouches-du-Rhône placé en vigilance orange en raison des risques d'orages, de pluie et d'inondations

Ces orages peuvent donner localement de forts cumuls de précipitations en très peu de temps, prévient Météo-France mardi soir.

Météo France a placé, mardi 13 juin, à partir de 18 heures, le département des Bouches-du-Rhône en vigilance orange en raison des risques d'orages, de pluie et d'inondations. "Des orages fortement pluvieux se produisent sur le sud du pays en particulier les Bouches-du-Rhône où les cumuls deviennent préoccupants", détaille le prévisionniste.

Météo France ajoute que ces orages avec "des cumuls de précipitations localement très importants" concernent tout le sud du pays, avec des chutes de grêle. Ces précipitations peuvent être de "l'ordre de 40 à 60 mm en une heure, et pouvant atteindre 80 à 100 mm voire plus en deux à trois heures", et dans les Bouches-du-Rhône "les cumuls pourront atteindre 150 mm environ", poursuit le prévisionniste. "Il convient donc d'être très attentif au risque de ruissellement sous les orages les plus forts, dont la localisation précise reste malheureusement particulièrement difficile à anticiper", précise Météo France.